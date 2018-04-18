18:38 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прошли первые похороны после трагедии в Кривом Роге

Священнослужители провели службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога по душам погибших и молебен о здравии потерпевших в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось утром 17 апреля.

Прошли первые похороны после трагедии в Кривом Роге

Об этом сообщают в городском совете Кривого Рога.

Указано, что в 10:00 утра в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла панихида и молебен, которые провел митрополит Криворожский и Никопольский владыка Ефрем.

В частности, сегодня, 18 апреля, в Покровском районе прошли первые похороны погибшего в трагедии Андрея Славина, который при жизни работал в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Второй сотрудник АМКР Виталий Мищенко 1970 года рождения стал девятым погибшим в результате аварии, скончавшись от одержанных травм в больнице 18 апреля, еще девятерых людей реабилитируют медики.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", люди, которые пострадали в  аварии в Кривом Роге рассказали о страшном инциденте.


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