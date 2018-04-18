Прокурор заверил, что Янукович знал о планах России оккупировать территорию Украины

Он также знал о том, что Россия намерена начать агрессивную войну. Об этом в среду, 18 апреля, во время судебного заседание прокурор по делу о государственной измене Януковича Руслан Кравченко.

По его словам, эти подтверждения мы сегодня получили. Эти письма приобщены к материалам.

При этом он отметил, что сегодняшние показания Добкина были нейтральными и не опровергли доводы стороны обвинения. Еще в январе 2013 года Янукович знал о планах по осуществлению агрессивной войны в нашей стране, - уверен прокурор.

Он также добавил, что первый представленный сегодня в суде документ дотирован январем 2013 года, а второй - в феврале 2014 года. В одном из рассекреченных писем говорится о планах по экономической экспансии относительно Украины. А второй документ в АП свидетельствует о планах по оккупации нашей страны, - пояснил Кравченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вермя заседания сообщалось, что бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко в письме предупреждал Виктора Януковича о сепаратистских настроениях на востоке и юге страны за день до начала массовых смертей.