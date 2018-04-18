Полиция задержала чиновника из "Львовской железной дороги"

Прокуратура заподозрила его в получении взятки в размере 7,2 тысяч долларов. Чиновник был задержан в Киеве во вторник, 17 апреля. Как сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры со ссылкой на столичную прокуратуру, чиновник требовал и получил от руководителя предприятия деньги за решение вопроса о перечислении средств по заключенному договору на поставку товара. Свои услуги он оценил в размере 10% от общей суммы договора.

Правоохранители задержали чиновника в одном из столичных парков после получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины Патрульного в понедельник, 16 апреля, задержали полицейского одного из районных отделов Черкасской области. Патрульный попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, инспектора сектора реагирования патрульной полиции задержали во время получения денег.