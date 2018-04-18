12:35 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине реестр исторических памятников начинает работу

В Днепре на днях обговорили создание компьютерной программы для контроля безопасности недвижимых памятников истории, приуроченной ко дню памятников истории и культуры, который украинцы отмечают с 1999 года.

 

В Украине реестр исторических памятников начинает работу

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Во всем мире сегодня, 18 апреля, с 1983 года празднуют Международный день памятников и исторических мест, или День всемирного наследия, установленный на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Руководитель управления Министерства культуры Украины Александр Епифанов заявил, что планируется создание широкого коммуникационного фундамента. В нем будет содержаться реестр памятников истории и культуры, который может использовать любой желающий, чтобы сообщить о необходимости рассмотреть тот или иной объект.

Он добавил, что установятся конкретные сроки, в которые соответствующий орган отреагирует на обращение пользователя.

Каждый сможет лично увеличить реестр памятников, отправив заявку, и если ее одобрят, то за объектом ухаживать и беречь его.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве ночью неизвестные украден бронзовый бюст Леси Украинки.


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