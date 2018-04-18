12:50 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191658:test

ООН поможет утилизировать украинские опасные химикаты

В Украине запускают проект ликвидации опасных химикатов "Обзор и обновление Национального плана выполнения Стокгольмской Конвенции по стойким органическим загрязнителям". Он стартует под контролем Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобального экологического фонда.

ООН поможет утилизировать украинские опасные химикаты

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В миссию проекта заложено обновление национальной базы специалистов из органических загрязнителей, комплексную инвентаризацию таких веществ и передачу специальной информации в секретариат Стокгольмской Конвенции.

В частности, запланировано создание национального координационного механизма по обновлению плана выполнения международных обязательств Украины по управлению непригодными химикатами.

Руководитель отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии Украины Владислав Марушевский заявил, что этот проект чрезвычайно важен для страны, так как ожидается наделение технической поддержкой в определении национальных приоритетов по обращению с отходами и особо опасными веществами.

По его мнению, необходимо поставить национальные приоритеты, что позволит воспроизвести четкие механизмы достойной реализации международных обязательств Украины.

Как информируют в ООН, по состоянию на январь 2013 на территории Украины находилось 11 тысяч Т опасных химикатов, размещенных на 1200 разных складских помещениях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении законопроект, который заключается в снижении цены на ликвидацию под землей ядерных отходов.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк намерен продать на аукционе золотые монеты "25 лет независимости Украины" В Украине реестр исторических памятников начинает работу Монополизации рынка топлива и повышения цен в Украине не будет, - Гройсман Депутаты отправила на доработку конвенцию о безопасности во время футбольных матчей
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив