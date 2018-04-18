ООН поможет утилизировать украинские опасные химикаты

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В миссию проекта заложено обновление национальной базы специалистов из органических загрязнителей, комплексную инвентаризацию таких веществ и передачу специальной информации в секретариат Стокгольмской Конвенции.

В частности, запланировано создание национального координационного механизма по обновлению плана выполнения международных обязательств Украины по управлению непригодными химикатами.

Руководитель отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии Украины Владислав Марушевский заявил, что этот проект чрезвычайно важен для страны, так как ожидается наделение технической поддержкой в определении национальных приоритетов по обращению с отходами и особо опасными веществами.

По его мнению, необходимо поставить национальные приоритеты, что позволит воспроизвести четкие механизмы достойной реализации международных обязательств Украины.

Как информируют в ООН, по состоянию на январь 2013 на территории Украины находилось 11 тысяч Т опасных химикатов, размещенных на 1200 разных складских помещениях.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении законопроект, который заключается в снижении цены на ликвидацию под землей ядерных отходов.