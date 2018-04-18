Очевидцы ДТП в Кривом Роге рассказали о трагедии - ВИДЕО

Согласно словам пострадавшего, был очень сильный удар. В тот момент он упал на женщину, которая скорее всего уже была мертвая. Также в мужчины на несколько минут пропало дыхание.

По предварительной информации, мужчину вытаскивали из маршрутки за шиворот. Пострадавшего госпитализировали в травматологию с переломом позвоночника.

В свою очередь другой пассажир маршрутки Юрия добавил, салон транспортного средства был полон.

"Я ехал стоя и задремал. Очнулся уже в скорой. Я не мог понять, что же произошло", – сказал мужчина. У Юрия диагностировали перелом ноги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число погибших в страшной аварии под в Кривом Роге продолжает расти. Так, по состоянию на 11:30 вторника, 17 апреля, восемь жертв и 21 пострадавших.