14:59 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье расцвела самая длинная аллея сакур – ФОТО

Жителей Закарпатья радует распустившееся аллея сакур, которая считается самой длинной в Украине.

На Закарпатье расцвела самая длинная аллея сакур – ФОТО

Соответствующие фото опубликовал портал Mukachevo.net.

Как отмечается, вдоль улицы Ужгородская распустились 252 сакуры, длина аллеи - 1371 метр.

 

Известно, что в Мукачево это не единственная аллея сакур, они высажены также на улицах Яна Коменского, Береговский, Маргитича, Карпенко-Карого и других.

К слову, именно на этой неделе пик цветения сакур на Закарпатье. Аллеи сакур есть практически во всех городах Закарпатской области - в Ужгороде, Иршаве, Хусте, Виноградове.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал апрельский снег. Он засыпал цветущие сакуры, высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров.


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