На Донбассе во вторник погиб один военный, трое получили ранения - ВИДЕО

В результате их боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении с запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял украинские укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, с 120-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82-мм и гранатометов - в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял украинские позиции в районе Водяного и Гнутово, а минометы калибра 82-мм и гранатометы применил по защитникам Новотроицкого.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП – под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного и Лебединского, а стрелкового оружия - вблизи Широкино и Невельского.

Кроме того, украинские опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

Напомним, на Донбассе во вторник, 17 апреля, автобус, который перевозил сотрудников Донецкой фильтровальной станции, попал под обстрел боевиков. В результате инцидент пять человек получили ранения. Как сообщает пресс-служба компании, информация об обстреле поступила около четырех часов дня.