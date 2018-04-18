На Донбассе среди поля нашли 300 снарядов – ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, во время проведения земляных работ вблизи прифронтового поселка были обнаружены боеприпасы. Так, полицейские вместе со взрывотехниками выкопали из земли целый боевой арсенал, 300 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают владельца схрона.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Первомайске Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который организовал у себя дома склад боеприпасов.