11:11 18.04.2018 | Общество | Новости
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Эксклюзив: "Запад больше не будет договариваться с Россией", — Осипенко

США ввели санкции против России, поскольку интересы обеих стран диаметрально разошлись. Случилось это после того, как Москва позволила себе вмешаться в американские выборы —  сказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" экономист-международник Руслан Осипенко.

Эксклюзив:

Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация подчеркнула, насколько Россия беспомощна и что ей нечем равнозначно ответить. По словам экономиста, это произошло в связи с тем, что после окончания Холодной войны Москва при отсутствии экономики выбрала негибкую политику и сама завела себя в глухой угол, начав конкурировать с Западом. А Запад, в свою очередь, уже не будет договариваться с Кремлем. 

"Запад понял, что не с кем разговаривать, потому что "король голый". Договариваться не о чем. Понятно, что со страной, которая неэффективно использует территорию и которая является "режимом", так про нее и говорят, нужно что-то делать всему демократическому миру. И такая коалиция сложилась после "дела Скрипаля". И сейчас эта коалиция будет работать на экономическом и политическом направлениях. И даже в той или иной конфигурации на военном направлении. Поэтому с Россией все решено. Главное, чтоб она не потянулась к той самой кнопке, чтобы сбалансировать дисбаланс интересов и силы", — заявил в эфире  ТК "Первый Деловой" Руслан Осипенко.


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