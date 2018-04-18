Эксклюзив: "Запад больше не будет договариваться с Россией", — Осипенко

Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация подчеркнула, насколько Россия беспомощна и что ей нечем равнозначно ответить. По словам экономиста, это произошло в связи с тем, что после окончания Холодной войны Москва при отсутствии экономики выбрала негибкую политику и сама завела себя в глухой угол, начав конкурировать с Западом. А Запад, в свою очередь, уже не будет договариваться с Кремлем.

"Запад понял, что не с кем разговаривать, потому что "король голый". Договариваться не о чем. Понятно, что со страной, которая неэффективно использует территорию и которая является "режимом", так про нее и говорят, нужно что-то делать всему демократическому миру. И такая коалиция сложилась после "дела Скрипаля". И сейчас эта коалиция будет работать на экономическом и политическом направлениях. И даже в той или иной конфигурации на военном направлении. Поэтому с Россией все решено. Главное, чтоб она не потянулась к той самой кнопке, чтобы сбалансировать дисбаланс интересов и силы", — заявил в эфире ТК "Первый Деловой" Руслан Осипенко.