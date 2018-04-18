Эксклюзив: Власть прилагает недостаточно усилий для облегчения ведения бизнеса в Украине – Екатерина Глазкова

Как заявляют участники рынка, это несанкционированные проверки, обыски и даже криминальные угрозы. Наряду с этим, стоит вопрос миграции ценных кадров за рубеж. Ситуация настолько обострилась, что ее необходимо решать на государственном уровне, считает исполнительный директор Cоюза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По её словам, причина довольно низкого 76 места Украины из 190 стран в рейтинге Всемирного банка "Doing Business 2018" состоит в медленном продвижении реформ и их крайняя не системность. Наиболее остро стоит вопрос о замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал. При этом, совершенно не ясна ситуация с введением этого налога.

"Бизнес точно за то, чтобы этот закон был принят. Президент заявил о том, что он поддерживает этот законопроект, профильный комитет Верховной рады также поддерживает. Кроме того, этот законопроект писался год в министерстве финансов. Теперь не очень понятно, кто против, но на сегодня, закон потерялся в коридорах власти", — уточнила Екатерина Глазкова в интервью ТК "Первый Деловой" для программы "Деловое утро".