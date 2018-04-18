Эксклюзив: Украина становится всё более экспортной страной – Ярослав Жалило

Растущее каждый месяц отрицательное сальдо связано с тем, что динамика импорта превышает динамику экспорта. Такой хронический дефицит товаров в Украине будет наблюдаться примерно 10 лет. Об этом в интервью телеканалу "Первый Деловой" рассказал Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований.

"Это закономерный процесс. Его проходили все страны, которые обновляют экономический рост. Это связано с ростом импорта по сравнению с экспортом. В связи с тем, что спрос в середине страны растет быстрее, чем способность национальной экономики его обеспечивать. Экспорт за 2 месяца вырос на 16%, а импорт на 19%. Через более быстрый рост импорта ухудшается сальдо" — отметил эксперт.

Касательно экспорта украинских товаров, то больше всего за границу Украина продает сельскохозяйственной продукции. 40% из всего объема продаж отечественных товаров занимает аграрный сектор. Если говорить об импорте, то четверть всего нашего импорта занимают энергоресурсы.