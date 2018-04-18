14:41 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украина становится всё более экспортной страной – Ярослав Жалило

Дефицит внешней торговли страны в этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. За январь-февраль 2018 года Украина наторговала в минус на 742 млн. долларов.

Эксклюзив: Украина становится всё более экспортной страной – Ярослав Жалило

Растущее каждый месяц отрицательное сальдо связано с тем, что динамика импорта превышает динамику экспорта. Такой хронический дефицит товаров в Украине будет наблюдаться примерно 10 лет. Об этом  в интервью телеканалу "Первый Деловой" рассказал Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований. 

"Это закономерный процесс. Его проходили все страны, которые обновляют экономический рост. Это связано с ростом импорта по сравнению с экспортом. В связи с тем, что спрос в середине страны растет быстрее, чем способность национальной экономики его обеспечивать. Экспорт за 2 месяца вырос на 16%, а импорт на 19%. Через более быстрый рост импорта ухудшается сальдо" — отметил эксперт. 

Касательно экспорта украинских товаров, то больше всего за границу Украина продает сельскохозяйственной продукции. 40% из всего объема продаж отечественных товаров занимает аграрный сектор. Если говорить об импорте, то четверть всего нашего импорта занимают энергоресурсы.


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