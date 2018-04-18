19:19 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191702:test

Больше 700 сирот до конца года обеспечат жильем

Руководство Украины одобрило на заседании постановление Кабмина о внесении изменений в постановление КМУ от 15 ноября 2017, которое обязывает обеспечить 763 ребенка из числа сирот жильем до конца года.

Больше 700 сирот до конца года обеспечат жильем

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Министр соцполитики Андрей Рева добавил, что также благодаря проекту удастся построить 147 жилых помещений для развития семейных и других форм воспитания.

Сообщается, что миссией постановления является сокращение рисков попадания детей в интернаты, передача их в детские дома семейного типа, малые групповые домам, обеспечение возможностей для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 12 лет, поскольку в этом возрасте уже мало шансов попасть в семью, расти схожих на семейные условиях, и социальная помощь этим лицам после 18-летия.

По последним данным, на сегодня в заведениях институционального ухода пребывает больше четырех тысяч детей, чаще в возрасте от 12 лет и дети из больших семейных групп.

В частности, постановление также фиксирует, что при оформлении договора купли-продажи жилья для детей-сирот накладывается запрет на продажу дома в течение десяти лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", абинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления статуса пострадавшим от военных действий детям.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутатам предлагают усилить контроль за выполнением Кабмином законов Донецкая фильтровальная станция приостановила деятельность Донецкая фильтровальная станция приостановила деятельность Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривну
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив