Больше 700 сирот до конца года обеспечат жильем

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Министр соцполитики Андрей Рева добавил, что также благодаря проекту удастся построить 147 жилых помещений для развития семейных и других форм воспитания.

Сообщается, что миссией постановления является сокращение рисков попадания детей в интернаты, передача их в детские дома семейного типа, малые групповые домам, обеспечение возможностей для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 12 лет, поскольку в этом возрасте уже мало шансов попасть в семью, расти схожих на семейные условиях, и социальная помощь этим лицам после 18-летия.

По последним данным, на сегодня в заведениях институционального ухода пребывает больше четырех тысяч детей, чаще в возрасте от 12 лет и дети из больших семейных групп.

В частности, постановление также фиксирует, что при оформлении договора купли-продажи жилья для детей-сирот накладывается запрет на продажу дома в течение десяти лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", абинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления статуса пострадавшим от военных действий детям.