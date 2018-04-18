Боевики, нарушая пасхальное перемирие, осуществили 720 обстрелов

Количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в этот период многократно выросло. С 30 марта боевики осуществили 720 обстрелов, не было ни одного дня тишины.

Об этом в среду, 18 апреля, как написала на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, шла речь на сегодняшнем заседании в Минске.

По ее словам представители миссии ОБСЕ констатируют риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. На сегодняшний день зафиксировано одно боевое столкновение и 720 обстрелов со стороны боевиков, 685 из них были прицельными. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, - с применением танков, артиллерии и минометов, - написала Олифер по итогам заседания.

Она также добавила, что количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни одного дня тишины, среди украинских военных погибшие и раненые. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции, - подчеркнула Олифер, отметив также,

систематическое препятствование работе наблюдателей ОБСЕ со стороны незаконных вооруженных формирований.

В Минске также подчеркнули, что полноценная тишина возможна лишь после того, как Россия прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко заявила, что сегодня в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы вновь не было достигнуто прогресс в вопросе освобождения заложников.