За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе один военнослужащий погиб, трое ранены, двое травмированы - ВИДЕО

Боевики 52 обстрелями позиций Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще трое получили ранения, а двое были травмированы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на луганском направлении с запрещенной 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82-мм и гранатометов боевики вели огонь по позициям ВСУ вблизи Зайцево. Кроме этого, они применили вооружения БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским, гранатометы - неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Станицы Луганской и Новолуганского.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по украинским защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Кроме этого, НВФ применили бронетранспортеры по укреплениям ВСУ неподалеку Водяного, вооружения БМП - около Талаковки и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутово и Талаковки, а вблизи Широкино - велся снайперский огонь.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики за прошедшие сутки, воскресенье, 15 апреля, совершили 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военный ранен, один получил боевую травму.