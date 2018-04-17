Во вторник жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад

"Лириды" продлится до 25 апреля. Самое яркое звездное шоу ожидается 22-23 апреля.

Как сообщает Newsweek, звездный поток ожидается небольшой. На его пике будет всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом.

Звездопад "Лириды" считается самым старым звездопадом планеты. Впервые он был описан в китайской хронике "Цзо чжуань" в 687 году до нашей эры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду 11 апреля, к Земле на максимальное расстояние приблизился гигантский астероид. Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера.