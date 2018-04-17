23:48 17.04.2018 | Общество | Новости
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Во вторник жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад

Во вторник, 17 апреля, начнется первый весенний звездопад.

Во вторник жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад

"Лириды" продлится до 25 апреля. Самое яркое звездное шоу ожидается 22-23 апреля.

Как сообщает Newsweek, звездный поток ожидается небольшой. На его пике будет всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом.

Звездопад "Лириды" считается самым старым звездопадом планеты. Впервые он был описан в китайской хронике "Цзо чжуань" в 687 году до нашей эры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду 11 апреля, к Земле на максимальное расстояние приблизился гигантский астероид. Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера.


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