16:30 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине снизят стоимость захоронения ядерных отходов

Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении законопроект, который заключается в снижении цены на ликвидацию под землей ядерных отходов. За данное решение отдали свой голос 229 народных депутатов. 

В Украине снизят стоимость захоронения ядерных отходов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Систему классификации радиоактивных отходов для их захоронения планируется реформировать, сделать лучше и современнее. Ее основа заключается в первую очередь в рассуждениях долгосрочной безопасности и средствах захоронения.

Указано, что радиоактивные отходы делятся на классы, в зависимости от которых определяют тип для их хранилища: очень низкоактивные: низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные.

Планируется, что захоронение опасных отходов будет позволятся только в специально предназначенных для этого хранилищах конкретного типа, то есть в поверхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологическом хранилище. 

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит в 10 раз снизить стоимость захоронения ядерных отходов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" по статистическим данным за первые три месяца 2018 года на 7,5% уменьшила изготовление электроэнергии.


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