В Украине изменился график движения поездов по киевскому направлению

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что меняется время прибытия скоростных поездов № 739 Кривой Рог – Киев, № 733 Покровск – Киев на станцию "Киев – Пассажирский". Кроме того, скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье будет отправляться из Киева почти на час раньше стандартного времени отправления.

Таким образом скоростной поезд № 736 Киев – Запорожье с 24 по 27 апреля, будет отправляться со станции "Киев – Пассажирский".

Кроме того, с 24 по 27 апреля, скоростной поезд № 739 Кривой Рог – Киев будет прибывать в Киев в 13:08 вместо 11:52, а скоростной поезд Интерсити+ № 733 Покровск – Киев будет прибывать в столицу в 14:14 вместо 12:51.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" организовала работу 16 дополнительных поездов к празднику Международного женского дня. Об этом передает пресс-служба ведомства. Основные составы будут курсировать в направлении Одессы, Киева, Харькова и Черновцов.