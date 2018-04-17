В Швеции открыли дорогу, которая на ходу заряжает электромобили - ВИДЕО

В процессе движения тут можно заряжать коммерческие и легковые электромобили. Как сообщает в понедельник, 16 апреля, The Guardian, участок соединяет транспортный узел в Розерсберге с грузовым терминалом аэропорта Стокгольм-Арланда.

На электрифицированной дороге будут использоваться особые электрогрузовики, которые разработаныв рамках проекта eRoadArlanda. Как будет происходить зарядка серийных коммерческих и легковых электромобилей, не сообщается.

Вместе с тем, по данным издания, в дорожное полотно встроен контактный рельс, к которому подсоединяется подвижный разъем аккумуляторного автомобиля. Когда тот съезжает с трассы, разъем автоматически отсоединяется.

Электричество подается на контактный рельс только в моменты, когда к нему подключен электрокар.

По утверждению членов команды, цена укладки такой дороги в 50 раз ниже расходов на проведение трамвайных линий, причем оснастить контактным рельсом достаточно лишь 5% дорог, ведь расстояния между трассами не превышают 45 км, а такой отрезок электрокары способны проехать без подзарядки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, коммунальные службы Киева представили экологическую технику, при помощи которой станут убирать улицы. В частности, это будут электромобили, а также вакуумно-подметальные машины, газонокосилки. В целом "Киевзеленстрой" уже получил 157 единиц техники.