15:15 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России отреагировали на обвинения Запада в кибератаках

В Российской Федерации отвергли заявления западных специальных служб, которые выдвинули обвинения российским хакерам в проникновении в сетевое оборудование государственных служб.

В России отреагировали на обвинения Запада в кибератаках

Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такого рода обвинения с полной непринужденностью оглашаются без подкрепления какими-либо фактами или аргументами. По этой причине руководство России таким же путем реагирует на эти заявления.

Он добавил, что никто не предает особого значения обоснованности характера обвинений, ни в Америке, ни в Великобритании, поэтому эти несостоятельные обвинения в данный момент абсолютно обесценились.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Иране группа хакеров взломала сайты правительственных министерств.


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