В России отреагировали на обвинения Запада в кибератаках

Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такого рода обвинения с полной непринужденностью оглашаются без подкрепления какими-либо фактами или аргументами. По этой причине руководство России таким же путем реагирует на эти заявления.

Он добавил, что никто не предает особого значения обоснованности характера обвинений, ни в Америке, ни в Великобритании, поэтому эти несостоятельные обвинения в данный момент абсолютно обесценились.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Иране группа хакеров взломала сайты правительственных министерств.