В Ереване полицейские задержали 80 участников акции протеста

Об этом сообщает NEWS.am.

Центральные улицы Еревана до сих пор перекрыты в связи с митингом.

Указано, что полиция задержала 80 человек из группы манифестантов и выдвинула им подозрение в совершении административных нарушений.

Тысячи людей перекрывают улицы Еревана, возражая против избрания Сержа Саргсяна премьером, поскольку считают, что власти провели реформу для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у руководства страны после завершения его президентского срока.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", во время протестов в Армении оппозиция объявила о начале так называемой "бархатной революции" по всей стране.