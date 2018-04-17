16:50 17.04.2018 | Общество | Новости
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В Ереване полицейские задержали 80 участников акции протеста

В Армении, где проходит масштабная акция протеста в Ереване, правоохранители задержали уже 80 людей.

В Ереване полицейские задержали 80 участников акции протеста

Об этом сообщает NEWS.am.

Центральные улицы Еревана до сих пор перекрыты в связи с митингом.

Указано, что полиция задержала 80 человек из группы манифестантов и выдвинула им подозрение в совершении административных нарушений.

Тысячи людей перекрывают улицы Еревана, возражая против избрания Сержа Саргсяна премьером, поскольку считают, что власти провели реформу для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у руководства страны после завершения его президентского срока.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", во время протестов в Армении оппозиция объявила о начале так называемой "бархатной революции" по всей стране.


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