00:30 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы на 1 мая будут отдыхать четыре дня подряд

Правительство Украины приняло решение рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2018 году рабочий день с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая.

Украинцы на 1 мая будут отдыхать четыре дня подряд

Соответствующее распоряжение №1 было принято еще 11 января. Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных подряд с 28 апреля ро 1 мая.

Данное решение принято для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая Дня труда.

В то же время, специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк Украины.

Кроме того, государственными выходными днями будут среда, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне и понедельник, 28 мая, так как 27 мая отмечается Троица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году в мае украинцы будут иметь возможность отдохнуть в общей сложности десять дней. Помимо официальных нерабочих дней, в мае будет три дополнительных выходных дня - 1, 9 и 28 мая.


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