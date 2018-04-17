Украинские погранпункты пройдут шенгенское оценивание

Отмечается, что оценивание проведут в течение недели представители Госпогранслужбы Украины совместно с европейскими экспертами в рамках международного проекта Twinning.

В ходе оценивания будут определяться эффективность процедур по выявлению поддельных документов и похищенных автомобилей. Подобные мероприятия на границе Украины проводятся впервые.

По данным ведомства, 16 апреля три группы экспертов, среди которых также представители пограничных ведомств Германии, Литвы, Польши и Представительства ЕС в Украине, уже работали в пунктах пропуска для воздушного сообщения Львова, Харькова и Одессы.

Кроме того, отдельные эксперты будут работать в Одесском отряде морской охраны и управлении морской охраны администрации Госпогранслужбы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом договорились о совместном упрощении пересечении границ для граждан обеих стран.