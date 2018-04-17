20:32 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел боевиков, пять человек ранены

На Донбассе во вторник, 17 апреля, автобус, который перевозил сотрудников Донецкой фильтровальной станции, попал под обстрел боевиков.

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел боевиков, пять человек ранены

 

В результате инцидент пять человек получили ранения. Как сообщает пресс-служба компании, информация об обстреле поступила около четырех часов дня.

Это была дневная смена сотрудников. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, - пояснили в компании, добавив, что на данный момент принимается решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции. Скорее всего, они до утра будут там, - рассказал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, минувшие сутки в зоне проведение антитеррористической операции на Донбассе были неспокойными. Боевики 52 раза обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще трое получили ранения, а двое были травмированы.


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