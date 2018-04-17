Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел боевиков, пять человек ранены

В результате инцидент пять человек получили ранения. Как сообщает пресс-служба компании, информация об обстреле поступила около четырех часов дня.

Это была дневная смена сотрудников. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, - пояснили в компании, добавив, что на данный момент принимается решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции. Скорее всего, они до утра будут там, - рассказал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, минувшие сутки в зоне проведение антитеррористической операции на Донбассе были неспокойными. Боевики 52 раза обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще трое получили ранения, а двое были травмированы.