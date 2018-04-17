Сотни австралийских компаний стали жертвами атаки хакеров РФ

Об этом сообщило издание ABC.

По ее словам, этот эпизод говорит о том, что крайне важно уделять внимание вопросам кибербезопасности.

Поэтому, власти Австралии вслед за Великобританией и США обвинили Россию в проведении кибератак летом 2017 года с использованием вируса-вымогателя NotPetya.

Он также отмечал, что признаков того, что в результате кибератак была похищена какая-либо информация, обнаружить не удалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Великобритании и Соединенных Штатов обнародовали совместное заявление о злонамеренной киберактивности, проводимой правительством России. Целями кибератак являются правительственные и частные организации и поставщики интернет-услуг, поддерживающие эти сектора.