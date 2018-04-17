07:45 17.04.2018 | Общество | Новости
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Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля улучшается.

Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось

Он все еще находится в госпитале на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества. Об этом во вторник утром, 17 апреля, заявил в окружной больнице представитель пресс-службы.

По его словам, речь идет о Сергее Скрипале.

Вместе с тем эффект поражающего нервного агента не исследован и проблемы со здоровьем могут возобновиться.

Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервным агентом 4 марта в британском Солсбери.

Как сообщал УРА-Информ, Юлия уже выписана из больницы и сейчас находится под охраной на военной базе.


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