Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось

Он все еще находится в госпитале на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества. Об этом во вторник утром, 17 апреля, заявил в окружной больнице представитель пресс-службы.
По его словам, речь идет о Сергее Скрипале.
Вместе с тем эффект поражающего нервного агента не исследован и проблемы со здоровьем могут возобновиться.
Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервным агентом 4 марта в британском Солсбери.
Как сообщал УРА-Информ, Юлия уже выписана из больницы и сейчас находится под охраной на военной базе.