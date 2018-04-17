10:36 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко допросят на полиграфе прямо в СБУ

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко пройдет допрос на полиграфе прямо в следственном изоляторе СБУ.

Савченко допросят на полиграфе прямо в СБУ

Об этом говорится в сюжете "112 Украина".

Отмечается, что следственная экспертиза была запланирована сегодня, 17 марта, на девять часов утра и должна была проходить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Однако, нардепа Савченко не доставили и организовали допрос с применением полиграфа в СИЗО.

Адвокат обвиненной возмущен этим фактом. Его об этом не предупредили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", допрос нардепа Надежды Савченко на полиграфе его перенесли на вторник. Поэтому, допрос перенесли на вторник, 17 марта. Кроме того, заключенная, 16 апреля, возобновила голодовку, поскольку договоренность о приеме пищи была только на три дня.


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