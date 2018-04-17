МВД будет усилено работать в апреле и мае

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя министра Сергей Ярового, ожидается целый ряд мероприятий. Так, девятого мая силовики ожидают проведения около двух тысяч мероприятий, участие в которых примет более полумиллиона граждан.

Яровой считает, что наибольшего внимания в этот день требует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей.

Полиция и подразделения ГСЧС намерены дежурить у мест массового отдыха людей, которые в течение 28 апреля - 1 мая будут массово выезжать на природу из-за выходных дней в Украине.

В свою очередь в Госпогранслужбе заявили, что уже сейчас принимают комплексные меры по предотвращению трансграничной преступности и ликвидации угроз в период майских праздников, трагических событий в Одессе, а также в рамках финала Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Нацполиции Сергей Князев анонсировал набор пилотов для первых вертолетов, которые Украина получит в 2020.