Минздрав закупит лекарства для больных гемофилией

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Указано, что в данный момент препараты продолжают доставлять в Украину. Так, на прошлой неделе были одержаны три препарата стоимостью 10 млн гривен. Среди них "Фактор коагуляции крови VIII (рекомбинантный)" (500 МЕ и 1000 МЕ), "Фактор коагуляции крови человека VIII и фактор Виллебранда человека" (500 МЕ и 1000 МЕ) и "Антиингибиторный коагулянтний комплекс" (500 МЕ). Всего 33 препарата по направлениям детской и взрослой гемофилии были закуплены по заказу.

В целом, в 2018 году ПРООН уже отправила лекарства от гемофилии на сумму 460 миллионов гривен (80% от заказанного объема).

Закупка лекарств для детей и взрослых с гемофилией осуществляется за счет государственного бюджета Украины в рамках механизма закупок специализированными организациями.

По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, помимо гемофилии, на данные сбережения можно будет пролечить больше пациентов, больных на рак крови, болезнь Гоше, легочную гипертензию и некоторые другие заболевания.

В ПРООН заявили, что закупки в соответствии с согласованным графиком по 26 направлениям уже окончены на 63%. По предварительным данным, сумма сэкономленных средств по всем направлениям составляет более 260 млн гривен, а лекарственные средства поставлены на сумму 1,5 млрд из 2,4 млрд грн, на которые уже заключены контракты

Гемофилия - наследственное тяжёлое заболевание на почве пониженной свёртываемости крови.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Украины отстранило генерального директор госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко от от занимаемой должности.