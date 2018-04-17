12:30 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Янукович отказывается от бесплатных адвокатов

Бывший украинский президент Виктор Янукович требует, чтобы правоохранители Украины начали уголовное производство в связи с протиправной попыткой приставить к нему бесплатную сторону защиты в суде по делам государственной измены и убийства активистов на Майдане.

Янукович отказывается от бесплатных адвокатов

Об этом сообщил на странице в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Как передает защита, Виктор Янукович определяет попытки навязанной замены его адвокатов на сотрудников Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи как нарушение его прав, что описано в Уголовном кодексе Украины. В Единый реестр досудебных расследований Украины уже подано заявление.

Сердюк опубликовал копию заявления с подписью Януковича в Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Оболонский районный суд города Киева перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.


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