Янукович отказывается от бесплатных адвокатов

Об этом сообщил на странице в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Как передает защита, Виктор Янукович определяет попытки навязанной замены его адвокатов на сотрудников Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи как нарушение его прав, что описано в Уголовном кодексе Украины. В Единый реестр досудебных расследований Украины уже подано заявление.

Сердюк опубликовал копию заявления с подписью Януковича в Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Оболонский районный суд города Киева перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.