Иностранные компании смогут сами вести трудовые книжки сотрудников

Соответствующие проекты опубликованы на сайте Министерства и доступны к обсуждению.

Таким образом, согласно законодательству трудовые книжки граждан, работающих в представительствах иностранных компаний и международных организаций, должны храниться в облгосадминистрациях, а для Киева и Севастополя - в горадминистрациях.

Также представители указанных госорганов могут вносить туда какие-либо записи, иначе они будут недействительными.

Минэкономразвития предлагает отменить соответствующий пункт Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, что позволит устранить одну из многих бюрократических процедур и уменьшить регуляторное давление.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.