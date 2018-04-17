ГПУ подала в суд ходатайство по делу активиста Майдана Бубенчика

Об этом сообщил украинским журналистам адвокат Игорь Коржук.

Известно, что в феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик сообщил, что утром 20 февраля 2014 года убил в затылок из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

В Генеральной прокуратуре Украины тогда заявляли, что привлечь Бубенчика к ответственности нет возможностьи в связи с амнистией, объявленной Верховной Радой.

Сейчас, по словам стороны защиты подозреваемого, заседание по избранию меры пресечения назначено на 24 апреля на 9:00.

Адвокат заверил, что о сути ходатайства прокуратуры и о том, что просят присудить Бубенчику пока что ничего не знает, потому что еще не имел возможности ознакомится с ним.

Он добавил, что вряд ли будут просить заключить подзащитного под стражу.

Коржук также заявил, что в данный момент адвокаты не планируют подавать в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности, опираясь на закон "Об амнистии", поскольку еще неизвестна общая позиция по этому поводу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал комментарий по поводу подозрений к активисту Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух полицейских в феврале 2014 года, подчеркнув, что считает неправильным расценку поступков подозреваемого