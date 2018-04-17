01:00 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Горбатюк рассказал, о необходимости создания Департамента процессуального руководства

Директор департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины рассказал, что Департамент процессуального руководства создается формально под Государственное бюро расследований.

Горбатюк рассказал, о необходимости создания Департамента процессуального руководства

Об этом сообщил Сергей Горбатюк украинским СМИ.

По его словам, этот департамент создается под ГБР. А пока ГБР еще не заработал, то будут надзирать за следователями ГПУ.

Отмечается, что эти изменения не коснуться департамента спецрасследований, все будет работать как и в данное время.

"На совещании Луценко сказал до 15.04.2018 должны создать Департамент процессуального руководства. А потом в протоколе совещания, который составили, было записано - до 15.04.2018 предоставить предложения и сформировать в единое", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальному антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании  присмотр  Генеральной прокуратуры Украины.


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