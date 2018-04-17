Горбатюк рассказал, о необходимости создания Департамента процессуального руководства

Об этом сообщил Сергей Горбатюк украинским СМИ.
По его словам, этот департамент создается под ГБР. А пока ГБР еще не заработал, то будут надзирать за следователями ГПУ.
Отмечается, что эти изменения не коснуться департамента спецрасследований, все будет работать как и в данное время.
"На совещании Луценко сказал до 15.04.2018 должны создать Департамент процессуального руководства. А потом в протоколе совещания, который составили, было записано - до 15.04.2018 предоставить предложения и сформировать в единое", - добавил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальному антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании присмотр Генеральной прокуратуры Украины.