Еще одна пострадавшая харьковского ДТП отказалась от претензий к Зайцевой

Соответствующее заявление получила судья. При этом самой Власенко на судебном заседании не было, однако в заявлении пострадавшей, которая на момент ДТП была беременна, говорится, что обвиняемая водитель Lexus добровольно возместила пострадавшей причиненный ущерб в размере ста тысяч гривен и теперь к ней претензий нет.

Деньги мы взяли, потому что нужны на реабилитацию и ребенка. Это самое важное сейчас для меня. Моральных претензий нет, потому что водителей я не ненавижу. Но они должны ответить по закону, а это уже зависит только от судьи, - пояснила пострадавшая.

Вместе с тем девушка заявил, что просит суд взыскать аналогичную сумму и с Геннадия Дронова.

Адвокат пострадавшей указал, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Жанны Власенко.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре города Харькова произошла трагическая ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Как сообщал УРА- Информ, суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.