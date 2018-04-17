13:23 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украина может стать энергетически независимым государством не ранее, чем через 10 лет – Наталья Трищенко

Через десять лет Украина может стать энергетически независимым государством, так как имеет все необходимые ресурсы для развития альтернативных источников энергии. Так считает Наталия Трищенко, эксперт по вопросам развития нетрадиционных источников энергии.

Эксклюзив: Украина может стать энергетически независимым государством не ранее, чем через 10 лет – Наталья Трищенко

По её словам, использование возобновляемых источников энергии выгодно, благодаря такому механизму как зеленый тариф — когда излишки солнечной энергии продаются дороже, чем стоит само ее производство.

Но развитие этого направления в нашей стране идет медленными темпами. Желающих инвестировать в "зеленую" энергетику останавливает несовершенная нормативная база Украины. 

"Строительство солнечных витрин, ветряных электростанций коммерчески обусловленно. Это конкурентноспособный вариант для возобновляемых ресурсов для пополнения электроэнергии. Однако стоимость капиталовложений в станцию достаточно высокая. А наша несовершенная нормативная база не дает уверенности инвесторам, что станция окупится через 5-8 лет, как на сегодня это может быть, а период будет значительно дольшим. Например, зеленый тариф у нас с каждым годом уменьшается! На сегодня 0,18 евроцентов за 1 кВт, то в следующем году этот тариф составит 0,17 евроцентов за 1 кВт." —  рассказала в интервью «Первому Деловому» Н. Трищенко.


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