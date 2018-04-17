Эксклюзив: Украина может стать энергетически независимым государством не ранее, чем через 10 лет – Наталья Трищенко

По её словам, использование возобновляемых источников энергии выгодно, благодаря такому механизму как зеленый тариф — когда излишки солнечной энергии продаются дороже, чем стоит само ее производство.

Но развитие этого направления в нашей стране идет медленными темпами. Желающих инвестировать в "зеленую" энергетику останавливает несовершенная нормативная база Украины.

"Строительство солнечных витрин, ветряных электростанций коммерчески обусловленно. Это конкурентноспособный вариант для возобновляемых ресурсов для пополнения электроэнергии. Однако стоимость капиталовложений в станцию достаточно высокая. А наша несовершенная нормативная база не дает уверенности инвесторам, что станция окупится через 5-8 лет, как на сегодня это может быть, а период будет значительно дольшим. Например, зеленый тариф у нас с каждым годом уменьшается! На сегодня 0,18 евроцентов за 1 кВт, то в следующем году этот тариф составит 0,17 евроцентов за 1 кВт." — рассказала в интервью «Первому Деловому» Н. Трищенко.