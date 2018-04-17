Эксклюзив: "Германия не откажется от российского газа, даже несмотря на войну на Донбассе", - Гавриш

По его словам, чтобы не потерять значительную часть транзита, Украина должна в кратчайшие сроки сделать контрпредложение для западных инвесторов в противовес предложению Газпрома. А именно привлечь иностранные компании для управления украинской ГТС. В таком случае Киев не лишится транзитных денег и не будет переплачивать за реверс, который в случае реализации "Северного потока-2" будет заходить с севера и, соответственно, будет обходиться дороже.

"Сейчас мы транспортируем около 90 млрд кубов, иногда до 100 доходит. Соответственно, 60% транзита у нас останется. Вопрос в том, что транзит значительно сократится. А это очень большой удар по Украине. Потому что общий объем денег, которые мы получаем от транзита – около 3 млрд долларов в год. И если мы сокращаем половину или даже меньше половины — это довольно большие деньги с учетом значительного профицита украинского торгового баланса. Это большой удар по торговому балансу. Это может расшатать гривну и сильно повлиять на экономику Украины", — заявил О.Гавриш в интервь ТК "Первый Деловой".