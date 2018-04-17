11:36 17.04.2018 | Общество | Новости
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Число пострадавших в ДТП в Кривом Роге возросло до 21

Число погибших в страшной аварии под в Кривом Роге продолжает расти. Так, по состоянию на 11:30 вторника, 17 апреля, восемь жертв и 21 пострадавших.

Число пострадавших в ДТП в Кривом Роге возросло до 21

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие в городе случилось рано утром на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Сообщается, что на момент столкновения в пассажирском автобусе находились три человека, в легковом автомобиле - два человека, а в маршрутном такси - 25 человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кривой Рог объявили Днем траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов.


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