Число пострадавших в ДТП в Кривом Роге возросло до 21

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие в городе случилось рано утром на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Сообщается, что на момент столкновения в пассажирском автобусе находились три человека, в легковом автомобиле - два человека, а в маршрутном такси - 25 человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кривой Рог объявили Днем траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов.