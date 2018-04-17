17:44 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин появился в базе "Миротворца" из-за работы в Крыму

Данные Первого заместителя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина появились в базе сайта "Миротворец".

Аброськин появился в базе

Указано, что В. Аброськин подозревается в превышении служебных полномочий. Причина его попадания в базу связана с работой на оккупированных территориях – в Крыму и Донецкой области.

"Пребывание на оккупированной территории АР Крым, работа в правоохранительных органах АР Крым, контрабанда наркотиков на территории АР Крым. Работа на оккупированной территории Донецкой области, крышевание  контрабанды товаров и оружия", – отмечается на портале.

Напомним, на данный момент В. Аброськин вместе с министром МВД Украины А. Аваковым находится с рабочим визитов в США.

Ранее СМИ сообщили о возможном срыве переговоров украинской делегации  с представителями Вашингтона. Правоохранители США якобы внесли фамилию Аброськина «в перечень лиц, контакт с которым для официальных представителей Америки– не допустим».

У США вопросы к Аброськину возникли по причине его длительного нахождения на территории Крыма, уже после того, как полуостров был аннексирован, утверждают в Посольстве Украины в США.

Источник: Власти.нет.


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