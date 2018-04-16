05:00 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Красногоровки осталась без водоснабжения

В прифронтовой Красногоровке Марьинского района Донецкой области из-за масштабного возгорания часть жителей поселка осталась без воды. В частности, пожар произошел вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ), где горел водопровод.

Жители Красногоровки осталась без водоснабжения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов.

Согласно его словам, водоснабжение будет восстановлено в течение недели. Ведь, как известно, поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок. В связи с этим необходимо некоторое время для устранения проблемы.

"Неизвестные совершили поджог плавней в районе ДСХТ. Силами ГСЧС и работников нашего коммунального предприятия пожар был ликвидирован", - добави Роман Коржов

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральной части столицы в районе площади Победы из-за аварии на водоводах большое количество домов осталось без водоснабжения.

 


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