Жители Красногоровки осталась без водоснабжения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов.

Согласно его словам, водоснабжение будет восстановлено в течение недели. Ведь, как известно, поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок. В связи с этим необходимо некоторое время для устранения проблемы.

"Неизвестные совершили поджог плавней в районе ДСХТ. Силами ГСЧС и работников нашего коммунального предприятия пожар был ликвидирован", - добави Роман Коржов

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральной части столицы в районе площади Победы из-за аварии на водоводах большое количество домов осталось без водоснабжения.