18:50 16.04.2018 | Общество | Новости
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Запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России, - Дуров

Население России после закрытия мессенджера на территории страны станут использовать аналогичные WhatsAPP и Facebook, которые контролируются Америкой.

Запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России, - Дуров

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте основатель Telegram Павел Дуров.

Как заявляет Дуров, в связи с блокировкой этого популярного средства связи снизится уровень жизни 15 миллионов россиян, потому что Telegram без применения средства VPN может быть иногда недоступен.

Он добавил, что в этом нет смысла, потому что в других мессенджерах или через VPN террористические группировки продолжают свою деятельность через шифрованные каналы связи и угроза жизням росссиян останется на том же уровне.

По словам Дурова, из-за запрета Telegram часть личной информации населения перейдет из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать. Он считает, что основная причина заключается в отключении электричества в одном из дата-центров.


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