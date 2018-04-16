Возле берегов Индонезии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Как сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, землетрясение было зафиксировано около полуночи по киевскому времение. Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате.

Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате землетрясения в Японии в ночь на 9 апреля пострадали по меньшей мере пятеро людей. Среди них 17-летний мальчик из города Ога, упавший с кровати у себя дома, и 70-летняя женщина из города Идзумо, которая повредила ногу. Около 50 домов в городе Ога остались без электричества, еще около 100 - без водоснабжения. В результате землетрясения на дорогах появились трещины.