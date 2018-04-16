Воздушный шар стали причислять к космическим технологиям, - Илон Маск

Об этом сообщает Илон Маск на странице в Twitter .

Генеральный директор Space Exploration Technologies Corporation заявил, что компания будет осуществлять попытки возвратить вторую ступень ракеты, организовав его замедление с орбитальной скорости, испоьзуя для осуществления этой цели гигантский надувной шар.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", согласно исследованиям ученых из Национального университета Тайваня, после запуска ракеты SpaceX Falcon 9, выведшей в августе тайваньский спутник на околоземную орбиту, привел к образованию 900-километровой дыры в ионосфере.