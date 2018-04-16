22:15 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье испытали первый украинский вертолет "Надежда" - ВИДЕО

В Запорожье в понедельник, 16 апреля, на вертодроме "Мотор Сич" прошли успешные испытания первого украинского вертолета МСБ-2 "Надежда".

В Запорожье испытали первый украинский вертолет

Испытания нового гражданского вертолета продлится год. После этого "Мотор Сич" планирует до конца этого года пройти сертификацию вертолета.

Как рассказал генеральный авиаконструктор предприятия Вячеслав Богуслаев, "Надежда" является модернизированной версией Ми-2. Он на 70% состоит из композита, а из салона убрали расходный бак.

При этом до этого события на заводе шли десять лет, - пояснил авиаконструктор, добавив, что построен также вертодром - законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат, - пояснил Богуслаев.

По его словам, впервые вертолет был презентован 19 августа в прошлом году во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская компания "Мотор Сич" планирует начать выпуск вертолетов в Запорожье уже в этом году. Об этом сообщил президент и генеральный конструктор "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.


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