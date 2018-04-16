В воскресенье в зоне АТО ранены двое украинских военных - ВИДЕО

В результате боевых действий один украинский военный ранен, один получил боевую травму. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм - Песков и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты "Бутовка", Верхнеторецкого, Пищевика, Широкино и Гнутово, а вооружение БМП враг применил по украинским опорным пунктам возле Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - под Опытним, стрелковое оружие - в районе Славного, Березового и Лебединского, а возле Новотроицкого велся снайперский огонь.

На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по защитниках Луганского, Троицкого и Светлодарска, а возле Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из 82-мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за предыдущие сутки в результате обстрела боевиков трое украинских военнослужащих получили ранения.