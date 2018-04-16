09:59 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191412:labazovych

В Украине ожидается повышение уровня воды в реках

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших дней ожидается повышении уровня воды на реках Украины в связи с паводком и дальнейшем подтоплении в нескольких областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Украине ожидается повышение уровня воды в реках

По информации ведомсвта, 16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

- на 4 - 8 см на Верхнем Днепре (Черниговская обл.) с последующим затоплением поймы;

- на 2 - 10 см на Псле возле г. Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.);

- на 5 - 15 см на Десне, с последующим затоплением заводей, территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

В верховьях Припяти будет происходить медленное снижение уровней водопольной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волынской области.

На украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень будет удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украину зайдет новый циклон, который принесет с собой холодный воздух, дожди и сильный ветер. Однако, по прогнозу синоптиков, первый день недели будет теплым и солнечным.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинская авиакомпания откроет новый международный рейс Нефть Brent торгуется ниже 72 долларов за баррель Как может закончиться ад в Сирии В Германии произошло столкновение между самолетами, есть погибшие
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив