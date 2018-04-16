В Тернопольской области из-за вспышки кори закрыли школу

По состоянию на утро понедельника, 16 апреля, тут уже заболели 18 школьников. В связи с чем местные власти объявили до 18 апреля карантин.

Как сказано на сайте сайт Тернополя, в частности, речь идет о Вишнивецкой общеобразовательной школе Збаражского района. Ее временно закроют на карантин на ближайшую неделю.

Вместе с тем врач-эпидемиолог Збаражского районного лабораторного отделения Алексей Чванкин, в учебном заведении ситуация с заболеванием корью является не "просто тревожной, а сложной".

По официальной информации, всего в Збаражском районе наблюдается негативная картина по заболеваемости корью. Только среди детей в регионе зарегистрировано минимум 62 случая этой инфекционной болезни.

Массовое заболевание может распространятся и дальше, поэтому эпидемиологи советуют родителям при первых признаков или подозрений на корь у детей обращаться к врачам, чтобы вовремя остановить болезнь, которая нередко вызывает осложнения у детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове от кори умер трехлетний ребенок. Мальчик был не привит от болезни. Как сообщает в четверг, 12 апреля, пресс-служба Министерства здравоохранения, всего с начала года от осложнений кори умерло восемь человек - шестеро детей и двое взрослых.