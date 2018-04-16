В понедельник в Украине будет тепло и солнечно

Синоптики осадков не обещают. Только в восточной части возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 20-25 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня облачная погода будет держатся до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тела. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов.

На западе Украины сухо и по летнему тепло.. Температура воздуха ночью удержится до 7-12 градусов тепла. Днем будет от 20 до 26 градусов.

На севере страны переменная облачность, без осадков. Вместе с тем в Сумской области ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 19-25 градусов.

В центре Украины в понедельник в основном без осадков. Только в Днепропетровской и Полтавской областях ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла. Днем будет от 17 до 24 теплых градусов.

На востоке страны в понедельник возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов со знаком плюс. При этом в Луганской области на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 4 градусов. Нем потеплеет 14-21 градуса.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

В Крыму также осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометр покажут от 2 до 7 теплых градусов. Днем потеплее до 17-22 градусов.

Народный прогноз: 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.