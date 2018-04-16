13:34 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе задержали двоих псевдоминеров

В Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.

В Одессе задержали двоих псевдоминеров

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Данный факт в ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили Оперативники Портофранковского отделения полиции Приморского ОП совместно с работниками прокуратуры и Службы безопасности Украины.

По предварительным данным после ссоры с супругой 41-летний мужчина выпивал алкогольные напитки и пребывая в нетрезвом состоянии принял решение солгать о минировании, чтобы таким посредством облегчить эмоциональное состояние. 

В полиции сообщают, что далее он встретил случайного прохожего на улице, которому предложил вместе разыграть полицейских. После этого нарушители, объединившись, дважды сообщали о взрывчатке в центре города.

Начато уголовное производство, а инициатора ложного минирования задержали. В данный момент решается вопрос о приговорении к мере пресечения для другого фигуранта преступления. Длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в одесском аэропорту пассажиры десять часов просидели в самолете, после того как сообщили о минировании воздушного транспорта.


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