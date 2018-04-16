В Николаевской области на взятке попался командир роты

Командир роты в воскресенье, 15 апреля, попался на взятке. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, офицер требовал 2700 гривен за решение вопроса об освобождении солдата срочной службы из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь.

Он был задержан непосредственно во время совершения преступления. Сейчас против задержанного проводятся первоочередные следственно-процессуальные действия.

Сейчас военной прокуратурой задержанному капитану готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице силовики во вторник, 6 марта, задержали двух чиновников Киевского экспертно-технического центра Гоструда и столичного управления Госпродпотребслужбы. Мужчин задержали на "горячем" во время получения денег. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, за 160 тысяч гривен руководитель отдела центра Гоструда обещал содействовать в изготовлении и утверждении технической и проектной документации для размещения АЗГС на территории Киевской области.