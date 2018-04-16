В Харькове нарисуют мурал, посвященный Кузьме Скрябину

Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

По его словам, новый мурал появится в районе станции метро Научная. Портрет будет выполнен в фотореалистичном стиле.

К слову, фото Кузьмы нарисуют хорошо известные своими муралами ребята из творческой группы Kailas-V. Для этой работы они выбрали фотографию, сделанную Великобритании Fanakapan'ом.во время харьковской фотосессии певца.

В настоящее время художник работает над еще одним проектом в центре города, реализовать который планирует вместе с известным стрит-арт художником из

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко (Кузьме). Редакция Ура-Информ соболезнует родным и поклонникам популярного исполнителя и отметила его уникальный вклад в украинскую культуру.