16:30 16.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове нарисуют мурал, посвященный Кузьме Скрябину

В конце апреля в центре Харькова появятся два новых мурала, на одном из них изобразят погибшего музыканта Андрея Кузьменко ("Скрябин"). 

В Харькове нарисуют мурал, посвященный Кузьме Скрябину

Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

По его словам, новый мурал появится в районе станции метро Научная. Портрет будет выполнен в фотореалистичном стиле.

К слову, фото Кузьмы нарисуют хорошо известные своими муралами ребята из творческой группы Kailas-V. Для этой работы они выбрали фотографию, сделанную Великобритании Fanakapan'ом.во время харьковской фотосессии певца. 

В настоящее время художник работает над еще одним проектом в центре города, реализовать который планирует вместе с известным стрит-арт художником из

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже третий год вся Украина скорбит по прекрасному и невероятно талантливому человеку – Андрею Кузьменко (Кузьме). Редакция Ура-Информ соболезнует родным и поклонникам популярного исполнителя и отметила его уникальный вклад в украинскую культуру.


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